Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, sosyal medyada gündem olan bir olaya kayıtsız kalmadı.



Doğu Konferansı yarı finalleri 6. maç sonrası New York Knicks taraftarlarının saldırısına uğrayan bir Pacers taraftarına Haliburton, Game 4 için Indiana'ya gelmesi adına özel davet gönderdi.



The Pat McAfee Show'da konuşan Haliburton, "Seni ve beraberinde bir kişiyi Indiana'daki 4. maça davet etmek istiyorum. Uçak biletlerinizi ben karşılayacağım. Maç biletleriniz bizden. Takım olarak sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz," ifadelerini kullandı.



Bahsi geçen olayda Hans Perez isimli bir itfaiyeci, Celtics-Knicks serisinin 6. maçının ardından Haliburton forması giydiği için bir grup Knicks taraftarı tarafından çöp torbalarıyla saldırıya uğramıştı.



Pacers organizasyonu ve Haliburton'ın bu duruma verdiği insanî tepki büyük takdir topladı.



Perez ise bu jest karşısında heyecanını gizleyemedi: "Arkadaşlarımla konuşmam gerek ama büyük ihtimalle bir yolunu buluruz," dedi.



