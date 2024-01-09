Indiana Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton'a, sol hamstringindeki gerginlik nedeniyle MR çekileceği bildirildi.
Haliburton, geçtiğimiz gece Boston Celtics'e karşı oynadığı maçın ilk yarısında sol hamstring gerginliği sebebiyle kenara gelmiş ve maçın kalanında forma giyememişti.
Pacers yıldızının sakatlığı, mevzubahis karşılaşmanın ikinci çeyreğinin sonlarında, potaya gittiği bir pozisyon sırasında meydana gelmişti.
Haliburton, bu sezon forma giydiği 32 maçta 24,2 sayı ve lig lideri olduğu 12,7 asist ortalamalarına sahip.
Haliburton, geçtiğimiz gece Boston Celtics'e karşı oynadığı maçın ilk yarısında sol hamstring gerginliği sebebiyle kenara gelmiş ve maçın kalanında forma giyememişti.
Pacers yıldızının sakatlığı, mevzubahis karşılaşmanın ikinci çeyreğinin sonlarında, potaya gittiği bir pozisyon sırasında meydana gelmişti.
Haliburton, bu sezon forma giydiği 32 maçta 24,2 sayı ve lig lideri olduğu 12,7 asist ortalamalarına sahip.
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