Hakim Ziyech, alacaklarını bırakmıyor!

Galatasaray'da Hakim Ziyech, sözleşme feshi için geri kalan alacaklarını istiyor.
Sarı-kırmızılıların yabancı kontenjanında yer açmak için yolları ayırmaya çalıştığı Hakim Ziyech, Suudi Arabistan kulübü Al-Fateh ile el sıkıştı. Ancak Faslı yıldız, kontrat feshi için sezonun geri kalan bölümündeki alacaklarını da istiyor.
Galatasaray Yönetimi, tecrübeli futbolcuyu ikna etmeye çalışacak.
Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre bulan Ziyech, 1 asist yaptı.
Sarı-kırmızılıların yabancı kontenjanında yer açmak için yolları ayırmaya çalıştığı Hakim Ziyech, Suudi Arabistan kulübü Al-Fateh ile el sıkıştı. Ancak Faslı yıldız, kontrat feshi için sezonun geri kalan bölümündeki alacaklarını da istiyor.
Galatasaray Yönetimi, tecrübeli futbolcuyu ikna etmeye çalışacak.
Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre bulan Ziyech, 1 asist yaptı.