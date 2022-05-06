Hakan Keleş: 'Ayakta kalmasını bildik'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un Teknik Direktörü Hakan Keleş, zor günler geçirmelerine rağmen ayağa kalktıklarını ancak bunun kolay olmadığını söyledi.Keleş, Giresunspor Tesislerindeki antrenman öncesinde gazetecilere, zor bir lig geçirdiklerini, oyuncularının bu zorlukların üstesinden geldiğini belirtti.Ligde kalmayı garantilemelerinin ardından kalan maçlara odaklandıklarını vurgulayan Keleş, "Bu üç maçı da en iyi şekilde geçmek istiyoruz. Alabildiğimiz kadar puan almak, ligi daha üst sıralarda tamamlamak istiyoruz. Önümüzde Altay maçı var, şu anda buna hazırlanıyoruz." dedi.Keleş, kulüp olarak geçen sezon ve bu sezon belirli planlar içerisinde hareket ettiklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:Hiç bir zaman moral ve motivasyonu düşürmediklerini dile getiren Keleş,diye konuştu.Keleş, gelecek sezon için de sözleşmesinin olduğunu anımsatarak,ifadesini kullandı.Trabzonspor'un şampiyonluğunu tebrik eden Keleş,dedi.