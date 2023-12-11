Hakan Çalhanoğlu, İtalya'yı esir aldı!

Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gol yollarında oldukça etkili. Hakan, şu ana kadar 18 maçta 8 kez gol sevinci yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hakan Çalhanoğlu, İtalya'yı esir aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2023 15:01
Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gol yollarındaki etkili performansıyla öne çıkıyor.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon 18 maçta süre bulurken, 8 kez gol sevinci yaşadı. Hakan 8 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına 2 kez de gol pası verdi.

İtalyan teknik adam Fabio Capello, geçtiğimiz günlerde Inter'i değerlendirirken, Hakan için de ayrı bir parantez açmıştı. Yıldız orta saha oyuncusu için övgü dolu ifadeler kullanan Capello, "Hakan Çalhanoğlu, harika bir orkestra şefi" dedi.

GENEL PERFORMANSI

2021 yılından bu yana Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Milano temsilcisinde toplamda ise 113 maçta 20 gol attı ve 23 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery