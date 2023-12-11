Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gol yollarındaki etkili performansıyla öne çıkıyor.



29 yaşındaki futbolcu bu sezon 18 maçta süre bulurken, 8 kez gol sevinci yaşadı. Hakan 8 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına 2 kez de gol pası verdi.



İtalyan teknik adam Fabio Capello, geçtiğimiz günlerde Inter'i değerlendirirken, Hakan için de ayrı bir parantez açmıştı. Yıldız orta saha oyuncusu için övgü dolu ifadeler kullanan Capello, "Hakan Çalhanoğlu, harika bir orkestra şefi" dedi.



GENEL PERFORMANSI



2021 yılından bu yana Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Milano temsilcisinde toplamda ise 113 maçta 20 gol attı ve 23 asist yaptı.





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