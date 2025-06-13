Hakan Bilal Kutlualp'ten sert çıkış: "Rakip transfer konuşuyor, biz seçim!"

Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, seçim gündemine dair soruları yanıtladı.

calendar 13 Haziran 2025 10:29 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2025 10:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hakan Bilal Kutlualp'ten sert çıkış: 'Rakip transfer konuşuyor, biz seçim!'
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Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, Radyo Gol'e özel açıklamalarda bulundu.

"ALMANYA'DAN İKİ HOCA İLE GÖRÜŞÜYORUM"

Alman Ekolünden bahsediyorsunuz fakat herhangi bir isim vermediniz? Seçilirsem şu isim gelecek diyebileceğiniz bir isim var mı?


"Ben Mourinho ile devam etmem. 1-0'da oyuncu çıkarır gol yememeye çalışır. Fenerbahçe'nin genlerine aykırı bu felsefe. Almanya'dan 2 hoca ile kontağım var ama seçilmeden nasıl isim verebilirim ki?"

"ALİ KOÇ'UN KOYDUĞU PARAYI BİZ DE KOYARIZ"

Seçim için Ali Bey niye Eylül istiyor da siz Temmuz istiyorsunuz?

"Ali Bey sürekli taraftara borçlandı. Fenerbahçe taraftarı da o kadar vefalı ki sürekli bu borcu verdi. Şimdide borcu borçla kapatmaya çalışıyor. Merak etmesinler, Ali Koç'un koyduğu parayı biz de ekip olarak koyarız."

"ACUN ILICALI, SAYGI DUYULACAK HAREKET YAPTI"

"Mourinho ile bir pazarlık yaptılar. Pazarlık demeyelim, her şeye alınıyor bunlar, görüşme diyelim. Acun Ilıcalı, Mourinho ile olmayacağını düşündüğü için çok saygı duyulacak bir hareket yaptı ve "Ben yokum!" dedi."

"EGO TATMİNİ YAPMASINLAR"

Mahmut Uslu, "Aziz Yıldırım'ın istediği imza sayısı toplanırsa hepimiz onun adına çekileceğiz!" dedi. Siz de böyle bir durumda adaylıktan çekilir misiniz?

"Ben kimseden icazet almam. Mahmut Uslu hepimiz derken kimden bahsediyor? Kimse şahsi egolarını tatmin etmek için bir hareket yapmasın. Kangren devam ediyor. Kangreni bittigi yerden değil, 10 cm yukarıdan keserler!"

"RAKİP TRANSFERLERİNİ YAPIYOR"

Seçilirseniz "Şampiyonluğa adayız!" diyor musunuz yoksa taraftardan bir süre istiyor musunuz?

"Bu kadronun %80'inden fazlasının değişmesi gerekiyor. Rakip Haziran ayında transferlerini yapıyor. Biz seçim Eylül'de mi yoksa Temmuz'da mı olsun tartışması içindeyiz!" 


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