Hakan asist yaptı, rahat kazandı

Serie A'nın 12. haftasında Inter, sahasında Sampdoria'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Hakan asist yaptı, rahat kazandı
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29 Ekim 2022 23:38
İtalya Serie A'nın 12. haftasında Inter, sahasında Sampdoria'yı konuk etti.

Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Inter 3-0 kazanarak haftayı üç puanla kapattı.

Maçın 21. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde kafayı vuran De Vrij takımını öne geçirirken 44'de Bastoni'nin uzun topunu mükemmel indiren Barrella, etkili şutuyla skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Inter, rakibi Sampdoria'ya göz açtırmazken 73. dakikada Correa'nın akıl dolu golüyle sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrılmasını bildi.

Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de maça başlayıp 83 dakika forma giydi ve ilk golün asistini yaptı.

Bu sonuçla Inter puanını 24'e yükseltti, Sampdoria ise 6 puanda kaldı.

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