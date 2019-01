"AVRUPA'DAN SONRA EN İYİSİ TÜRKİYE"

Galatasaray'ın efsane futbolcularından ve şu sıralar Romanya Ligi ekiplerinden Viitorul'u çalıştıran Gheorghe Hagi, Türk basınına konuştu.Konuşmasının başında Süper Lig'de lider konumda bulunan Başakşehir'i değerlendiren Hagi, "Başakşehir güzel gelişim kaydetti. Dört büyüklere karşı mücadele ediyorlar ve şu an zirvedeler. Türkiye'de takımların kendi aralarında bir savaş var ama Avrupa'da Türk takımlarının daha başarılı olmasını beklerdim." dedi.Açıklamalarının devamında Türkiye Süper Lig'i ile Avrupa Liglerini kıyaslayan tecrübeli teknik direktör, "Avrupa'da 5 büyük ligden sonra Türkiye'nin geldiğini düşünüyorum. Türkiye'den bir takım Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar yakalayabilir. Bunu başarmak için her şey var. Beşiktaş geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde harika işler yaptı. Türk takımlarının, Avrupa için daha hırslı olması gerekiyor. Romanya'dan durum böyle gözüküyor. Türkiye iyi durumda, birçok stat yapıldı, oyuncular var, her şey mükemmel." diyerek görüşlerini dile getirdi.Türk kulüplerinde yaşanan mali krize değinen Rumen teknik adam "Benim takımımda (FC Viitorul) en yüksek maaş 5 bin euro" dedi ve, "Türkiye'de maddi anlamda sıkıntılar olabilir ama bu geçmişte verilen gereksiz paralardan. Ancak az parayla da çok iş yapılabilir. Bunu Türk takımları hala yapabilir. Sadece pahalı oyuncu alarak bir şeyleri başaramazsınız. Bu yüzden para kısmı sorun değil. Türkiye'de parasal anlamda krize inanmıyorum. 2 milyon euro net maaş ödeyip krizden bahsedemezsin. Şu an Romanya'da krizden bahsedebiliriz ama Türkiye'de bir kriz yok. Eskişehirspor - Ümraniye maçını izliyorum, harika bir statta oynuyorlar. Benim takımda en yüksek maaş 5 bin euro ve harika top oynuyoruz. Bunu Süper Lig'de yapıyoruz. Benim takımın bütçesi, Türkiye'de bir oyuncunun maaşı" yorumunda bulundu.Efsane eski futbolcu, Galatasaray'da 10 numaralı formayı giyen Younes Belhanda'nın performansının sorulması üzerine, şöyle konuştu:"Sizler daha iyi biliyorsunuz. Romanya'nın en iyi 10 numaraları arasında benim oğlum var. O da Hagi ve İstanbul'da doğdu. Benimle aynı pozisyonda oynuyor. Onun performansına bakın. Bana şunu söyleyin, Belhanda'nın kaç golü, kaç asisti var? 10 numara benim için odur. Çünkü 10 numaranın işi budur. Benim takımımda 10 numara en fazla asist yapan, en fazla gol atan oyuncudur. Oğlum Ianis, Romanya'da 23 yaş altı arasında bu konularda en iyisi."Galatasaray'da 50 resmi maça çıkan Younes Belhanda, 15 asist, 3 gollük performans sergiledi.Hagi, futbolda "10 numaralar bitti" görüşüne katılmadığını dile getirdi."10 numaralar olmadığına inanmıyorum." diyen Hagi, "Bizim gibi oyuncular keşfedilmedi. Kendi kulübümde en fazla yetiştirdiğim oyuncular 10 numaralar. Takımım 4 tane 10 numara ile oynuyor. Mutlaka o vardır ancak keşfedilmemiştir ya da seçilmemiştir. Hakan Çalhanoğlu 10 numara değil mi? Benim için o bir 10 numara. 10 numarasız çok iyi bir takım olamazsın. Çünkü 10 numara her zaman fark oluşturur. Antrenörün düşünmediği şeyi bile 10 numara yapar. O zaman taraftarı da tribüne çekersin. En iyi olmak istiyorsanız, 10 numaranızı bulun." şeklinde görüş belirtti.Yedek bırakılacak bir yabancı futbolcunun alınmasına karşı olduğunun altını çizen Hagi, "Ben de yabancı bir futbolcuydum ama gittiğim her ülkede oynadım, her zaman ilk 11'e girdim. Getirdiğin yabancının mecburen ilk 11'de oynaması gerek. Hiçbir yabancı oyuncu yedek olmaz. Kuralları ben yapmıyorum, 5-6 yabancı olabilir ama mutlaka ilk 11'de oynayıp, fark oluşturması gerek. Neden ben başka ülkeye gidiyorum? O ülkedekilerden daha iyi olduğum için. Benim düşüncemde yedek yabancı yok." şeklinde konuştu.