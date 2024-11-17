Sporting'in golcü futbolcusu Viktor Gyökeres, transferle ilgili açıklamada bulundu.



Portekiz ekibinden teknik direktörü Ruben Amorim'in Manchester United ile anlaşmasının ardından adı İngiliz ekibiyle anılan Gyökeres, sezonu Sporting Lizbon'da tamamlayacağını söyledi.



"SEZONU TAMAMLAYACAĞIM"



İsveçli golcü, "Sporting'i seviyorum ve sezonu burada tamamlamak istiyorum." ifadelerini kullandı. Transfer konusunda açıklamalarına devam eden Gyökeres, "Yeni kulüp mü? Zamanı geldiğinde neler olacağını göreceğiz. Oynamak istiyorum, bu benim için çok önemli. Ayrıca başka faktörler de olacak." diye konuştu.



BU SEZON PERFORMANSI



Sporting forması altında bu sezon 18 maçta sahaya çıkan Gyökeres, 23 gol attı ve 4 asist yaptı.



Sözleşmesinde 100 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alan 26 yaşındaki futbolcunun Sporting ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



