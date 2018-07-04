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Guus Hiddink'ten Phillip Cocu açıklaması

Hollandalı teknik direktör Guus Hiddink, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Guus Hiddink'ten Phillip Cocu açıklaması
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04 Temmuz 2018 21:28
Fenerbahçe'de bir dönem görev yapan Hollandalı teknik adam Guus HiddinkPhillip Cocu'nun sarı-lacivertli takıma teknik direktör olmasına şaşırmadığını söyledi.

''BÜYÜK VE GÜZEL BİR KULÜP''

Hollanda'nın yayın kuruluşu NOS'a konuşan 71 yaşındaki Hiddink, "Cocu, benim de bir zamanlar içinde bulunduğum, çetin bir futbol dünyasında büyük ve çok güzel bir kulübe gidiyor." dedi.

''DAHA SAKİN BİR YÖNETİM VAR''

Hiddink, "Şu anda Fenerbahçe'de daha sakin bir yönetim olduğunu düşünüyorum. Orada bir volkanın üzerinde rahat çalışabilir." yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlüğe Hollandalı çalıştırıcı Cocu getirilmişti. 

Hiddink, 1990-1991 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. 

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