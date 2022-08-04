Gustavo Henrique, ilki yaşadı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Gustavo Henrique, sarı-lacivertli forma altında ilk maçında Slovacko karşısında çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Gustavo Henrique, ilki yaşadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ağustos 2022 19:08
Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, sarı-lacivertlilerde ilk kez Slovacko karşısında sahaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin Flamengo'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu, teknik direktör Jorge Jesus tarafından Slovacko maçında ilk 11'de görevlendirildi.

Jorge Jesus'un sahaya sürdüğü 11 şu şekilde;

Ertuğrul, Osayi, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre Mor, Lincoln Henrique, Rossi ve Valencia.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ