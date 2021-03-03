Gustavo, Antalyaspor maçında oynayacak mı?

Ligin 23. haftasındaki Hatayspor maçında sakatlanan Gustavo'nun 4 Mart Perşembe günü Antalyaspor'a karşı da sahada olamayacağı öğrenildi.
Takımdan ayrı bireysel çalışmalara devam eden Brezilyalı futbolcunun henüz hazır olmadığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun 29. haftada oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.
Brezilyalı futbolcu bu sezon çıktığı 21 lig maçında 1 gol kaydetti.
Takımdan ayrı bireysel çalışmalara devam eden Brezilyalı futbolcunun henüz hazır olmadığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun 29. haftada oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.
Brezilyalı futbolcu bu sezon çıktığı 21 lig maçında 1 gol kaydetti.