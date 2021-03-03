Gustavo, Antalyaspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'de Hatayspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo'nun 4 Mart Perşembe günü oynanacak Antalyaspor maçı için hazır olmadığı öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Gustavo, Antalyaspor maçında oynayacak mı?
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03 Mart 2021 09:49
Luiz Gustavo Dias
Luiz Gustavo Dias
Fenerbahçe
Ligin 23. haftasındaki Hatayspor maçında sakatlanan Gustavo'nun 4 Mart Perşembe günü Antalyaspor'a karşı da sahada olamayacağı öğrenildi.

Takımdan ayrı bireysel çalışmalara devam eden Brezilyalı futbolcunun henüz hazır olmadığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun 29. haftada oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

Brezilyalı futbolcu bu sezon çıktığı 21 lig maçında 1 gol kaydetti.



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