Guardiola'ya göre dünyanın en iyilerinden biri Nunes

Pep Guardiola, Sporting'in 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Matheus Nunes'in dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Guardiola'ya göre dünyanın en iyilerinden biri Nunes
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16 Şubat 2022 23:31
Manchester City menajeri Pep Guardiola, Sporting'i 5-0 yendikleri maç sonunda Portekiz ekibinin genç oyuncusuna 'Dünyanın en iyi oyuncularından biri' yakıştırmasını yaptı.

5-0'lık galibiyuete rağmen rakipleri Sporting'i öven Guardiola, "Porto ve Benfica ile ligde büyük rekabet içerisindeler. Hızlı ve zeki oyuncuları var" açıklamasını yaptı. Matheus Nunes'in orta sahadaki oyunuyla övgüyü hak ettiğini belirten Guardiola, "Dünyanın en iyi oyuncularından biri haline geldi." diye konuştu.

Futbola Ericeirense'de başlayarak Estoril'e ve oradan Sporting Lizbon altyapısına katılan Matheus Nunes, 2 sezondur A takım formasını giyiyor.

Portekiz A Milli Takımı'nda da boy gösteren Nunes'inb bonservisinin en az 30 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.



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