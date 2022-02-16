Guardiola'ya göre dünyanın en iyilerinden biri Nunes

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Sporting'i 5-0 yendikleri maç sonunda Portekiz ekibinin genç oyuncusuna 'Dünyanın en iyi oyuncularından biri' yakıştırmasını yaptı.5-0'lık galibiyuete rağmen rakipleri Sporting'i öven Guardiola, "Porto ve Benfica ile ligde büyük rekabet içerisindeler. Hızlı ve zeki oyuncuları var" açıklamasını yaptı. Matheus Nunes'in orta sahadaki oyunuyla övgüyü hak ettiğini belirten Guardiola, "." diye konuştu.Futbola Ericeirense'de başlayarak Estoril'e ve oradan Sporting Lizbon altyapısına katılan Matheus Nunes, 2 sezondur A takım formasını giyiyor.Portekiz A Milli Takımı'nda da boy gösteren Nunes'inb bonservisinin en az 30 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.