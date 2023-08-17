Guardiola tarihe geçti!

Manchester City, Sevilla'yı geçerek UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü. İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, 3 farklı takımda Süper Kupa kazanan ilk teknik adam oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Guardiola tarihe geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2023 00:31
Son güncelleme 17 Ağustos 2023 00:54
Manchester City, UEFA Süper Kupa'da normal süresi 1-1 sona eren maçta Sevilla'yı penaltılarda 5-4 mağlup etti ve kupaya uzandı.

Geçen sezonu 3 kupa ile kapatan İngiliz ekibinde teknik direktör Pep Guardiola da Süper Kupa ile birlikte kariyerinde önemli bir başarı elde etti.

İspanyol teknik adam, Barcelona (2), Bayern Münih ve Manchester City olmak üzere 3 farklı takımda Süper Kupa kazanan ilk teknik adam olarak tarihe geçti. Guardiola, 4 kez Süper Kupa kazanan Carlo Ancelotti'nin bu rekoruna da ortak oldu.

Kariyerindeki 4. Süper Kupa'yı kazanan 52 yaşındaki teknik adam, toplam kupa sayısını 36'ya yükseltti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery