09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
1-0
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
4-169'
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
0-071'
09 Kasım
Lorient-Toulouse
1-1
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-3
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
2-0
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
2-2
09 Kasım
Roma-Udinese
2-071'
09 Kasım
Inter-Lazio
22:45
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
2-0
09 Kasım
Angers-Auxerre
2-0
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
23:00
09 Kasım
Strasbourg-Lille
2-0
09 Kasım
Lyon-PSG
22:45
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
2-1
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
2-0
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
1-5
09 Kasım
Metz-Nice
2-1
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
0-0
09 Kasım
Mallorca-Getafe
1-0DA
09 Kasım
Valencia-Real Betis
0-0DA
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
1-0
09 Kasım
M.City-Liverpool
3-0
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
3-1
09 Kasım
C.Palace-Brighton
0-0
09 Kasım
Brentford-Newcastle
3-1
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
4-0
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
0-03'
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
3-2
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
2-1
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
3-1
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
3-0
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
1-1
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
2-7
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
22:00

Guardiola'nın 1000'de yüzü güldü; Liverpool kabusta

Manchester City, Etihad'da ağırladığı Liverpool'u 3-0 mağlup etti. Guardiola, teknik direktörlük kariyerinin 1000. maçını kazanırken; Liverpool ise ligde oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybetti.

calendar 09 Kasım 2025 21:26 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025 21:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 3-0'lık skorla kazandı.

13. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamayan Erling Haaland, 29. dakikada gol perdesini açtı. Nico Gonzalez, 45+3. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Jeremy Doku, 63. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.


GUARDIOLA, 1000. MAÇINI KAZANDI

Pep Guardiola'nın teknik direktörlük kariyerindeki 1000. maçı kazanan Manchester City, puanını 22'ye yükseltti ve lider Arsenal'in puan kaybettiği haftada farkı 4'e indirmeyi başardı.

LIVERPOOL KABUSU ATLATAMIYOR

Ligdeki son 6 maçının 5'ini kaybeden Liverpool, 18 puanla zirvenin 8 puan gerisinde kaldı.

Manchester City, milli aradan sonra Newcastle United'a konuk olacak. Liverpool ise evinde Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 9 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
5 Samsunspor 12 5 6 1 17 11 21
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Eyüpspor 12 2 3 7 6 14 9
17 Kayserispor 12 1 6 5 12 28 9
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.