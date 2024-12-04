Guardiola: 'Mourinho ile aynıyız'

Jose Mourinho gibi aldığınız kupaların sayısını gösterdiniz. O hareket Jose'nin United'daki sonunun başlangıcı olarak yorumlanmıştı." yorumuna cevap veren Guardiola, şu sözleri sarf etti;

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Jose Mourinho hakkındaki bir soruya yanıt verdi.Kendisine yöneltilenPep Guardiola, Manchester City'nin Liverpool'a 2-0 kaybettiği maçta Liverpool taraftarlarının 'Sabah uyandığında kovulacaksın' tezahüratlarına elleriyle '6' işareti yaparak 6 Premier Lig kazandığına dikkat çekmişti.Daha önce Jose Mourinho, Manchester United'ı çalıştırırken Chelsea taraftarları ile girdiği diyalogda benzer bir hareket ile 3 Premier Lig şampiyonluğu kazandığını hatırlatmıştı.