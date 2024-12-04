Guardiola: "Mourinho ile aynıyız"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Jose Mourinho hakkındaki bir soruya yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Guardiola: 'Mourinho ile aynıyız'
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04 Aralık 2024 02:43
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Jose Mourinho hakkındaki bir soruya yanıt verdi.

Kendisine yöneltilen"Jose Mourinho gibi aldığınız kupaların sayısını gösterdiniz. O hareket Jose'nin United'daki sonunun başlangıcı olarak yorumlanmıştı." yorumuna cevap veren Guardiola, şu sözleri sarf etti;

"Benim durumum aynı olmaz umarım. Jose ile birbirimize benziyoruz. Ama o 3 kez kazandı, ben 6 kez kazandım. Yine de aynı şey. Onunla aynı fikirdeyiz bu konuda. Sadece insanların düşündüğünden çok çok daha iyi olduğumuzu gösterdik, ikimiz de."

NE OLMUŞTU?

Pep Guardiola, Manchester City'nin Liverpool'a 2-0 kaybettiği maçta Liverpool taraftarlarının 'Sabah uyandığında kovulacaksın' tezahüratlarına elleriyle '6' işareti yaparak 6 Premier Lig kazandığına dikkat çekmişti.



Daha önce Jose Mourinho, Manchester United'ı çalıştırırken Chelsea taraftarları ile girdiği diyalogda benzer bir hareket ile 3 Premier Lig şampiyonluğu kazandığını hatırlatmıştı.

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