Guardiola: 'Klopp'u özleyeceğim'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool'dan ayrılan meslektaşı Jürgen Klopp ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Alman teknik adamla ilgili konuştuğu sırada duygulanan Guardiola, "Onu çok özleyeceğim. Jürgen hayatımın önemli bir parçası oldu. Bir teknik direktör olarak beni başka bir seviyeye getirdi. Birbirimize inanılmaz saygı duyuyoruz." dedi.



Guardiola, sözlerine, "Geri döneceğini hissediyorum. Sözleri için kendisine çok teşekkür ediyorum ama arkamda bu kulübün bana sağladığı çok şey olduğunu biliyor. Aksi takdirde bunu tek başıma yapamazdım. Bunu anlayacak kadar alçakgönüllüyüm." sözlerini sarf etti.



Liverpool'a veda eden Klopp, Guardiola için son açıklamasında, "Pep Guardiola, dünyanın en iyi teknik direktörü. Dünyadaki başka bir teknik direktörü Manchester City'nin başına getirin, ligi üst üste dört kez kazanamaz." demişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU