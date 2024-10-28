Grimes, Mavericks'in kontrat uzatma teklifini reddetti

Dallas Mavericks guardı Quentin Grimes'ın, Mavericks'in üç yıllık sözleşme uzatması teklifini reddettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Grimes, Mavericks'in kontrat uzatma teklifini reddetti
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28 Ekim 2024 13:22
Dallas Mavericks guardı Quentin Grimes'ın, Mavericks'in üç yıllık sözleşme uzatması teklifini reddettiği bildirildi.

NBA muhabiri Marc Stein, Grimes'ın Mavericks ekibinin Naji Marshall ile yakın zamanda yaptığı üç yıllığı 27 milyon dolarlık anlaşmanın bir benzerini imzalamayı kabul etmediğini belirtti.

Önümüzdeki yaz sınırlı serbest oyuncu piyasasına girmeye hazırlanan Grimes, geçtiğimiz Temmuz ayında Dallas'ın Tim Hardaway Jr. ve üç ikinci tur draft hakkı karşılığında yaptığı takasla ekibe dahil olmuştu.

24 yaşındaki oyuncu, hem New York Knicks hem de Detroit Pistons'ta forma giydiği geçtiğimiz sezonu 7 sayı, 2 ribaund ve 1,3 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.

2024-25 sezonuna yavaş bir başlangıç yapan Grimes, ilk iki maçta 10,5 dakikada yalnızca 1 sayı ve 1 ribaund ortalamalarına sahip.

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