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Green: "Harden bizim için yeni bir enerji kaynağı oldu"

Brooklyn Nets forveti Jeff Green, ekibinin James Harden'ı takasla kadroya katması hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets forveti Jeff Green, ekibinin James Harden'ı takasla kadroya katması hakkında konuştu.

Green, Houston Rockets ve Oklahoma City Thunder döneminden takım arkadaşı Harden'ın, tekrar kendisine ve Kevin Durant'in yanına katılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu:

"Kendisi, saha içinde başarmaya çalıştığımız şeyle bütünleştirmeye çalışmamız gereken birisi ve bunu oldukça hızlı bir şekilde kapacağından da oldukça eminim. Sahadaki noktaların ve aradığımız şeyin farkında olması için elimizden gerekeni yapacağız.

O da en iyi yaptığı şeyi yapacaktır. Bizim için iyi olacağını düşünüyorum, ancak buna bir yeniden başlama olarak bakmıyorum. Kendisi sahada bulunarak ve bu takımın bir parçası olarak, yeni bir enerji kaynağımız oldu."


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