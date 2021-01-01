Green: "Cade yerine, ben 1. sırada Draft edilmeliydim!"

Houston Rockets çaylağı Jalen Green, 2021 NBA Draftı'nda birinci sıradan seçilmiş olmayı hak ettiğini söyledi.



Houston'ın Yaz Ligi maçında 1 numaralı genel seçim Cade Cunningham'ın bulunduğu Detroit Pistons'ı 111-91 mağlup etmesinin ardından, Green, NBA kariyerine bir şeyleri kanıtlaması gerektiğini düşünerek başladığını belirtti:



"Kanıtlamam gereken şey çok fazla. Draft gecesinde ikinci seçildiğimde bu süreç başlamıştı. 1 numara olmam gerektiğini düşünmüştüm."



Karşılaşmada 25 sayı kaydeden Green, Cunningham ile kafa kafaya bir oyun oynamak yerine, Houston'ın galip gelmesine odaklandığını açıkladı:



"Bunu Cade ile aramda bir teke tek kapışmasına çevirmeden, herkesi oyuna dahil etmeye çalıştım. Tam tersini de yapabilirdim ama sonunda galibiyeti aldık, önemli olan da bu."



Green, Houston'ın galibiyetinde serbest atış çizgisinden 10/11 isabetle oynarken, beş ribaund ve üç asist de ekledi. Detroit'te Cunningham ise 20 sayı, 4 ribaund ve 3 top çalma ile maçı tamamladı.



