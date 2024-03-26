Graeme Souness: '100 milyonluk oynamıyorlar'

Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nden çok uzakta kalan Chelsea için eleştiriler sona ermiyor.



Liverpool'un eski teknik direktörlerinden Graeme Souness de takımın 3 yıldızına önemli eleştirilerde bulundu.



"100 MİLYONLUK OYNAMIYORLAR"



Graeme Souness, talkSPORT'a yaptığı açıklamada Enzo Fernandez ve Moises Caicedo'yu eleştirirken şu sözleri kullandı:



"Chelsea yönetimi ve taraftarlar, yeni oyuncuların Premier Lig'e alışma süresinin bir yıl olmasını umuyor olmalı. Enzo Fernandez, Moises Caicedo... Şu anda 120 milyon euroluk oyunculara benzemiyorlar. İyileştirmeleri gerekiyor. Jackson'ın da iyileşmesi gerekiyor. Herkes bunun kendileri için bir öğrenme yılı olmasını umacak, ancak oyuncularında hızlanmaları gerekiyor."



Bu oyuncuların kendisini göstermezse Chelsea'nin yine yüksek paralar harcayacağını söyleyen Souness şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Genç oldukları için onları biraz rahat bırakmaya çalışıyorum ama bu üç oyuncunun da diğerleri gibi kendilerini kanıtlamaya başlaması gerekiyor. Aksi takdirde Chelsea yeniden para harcamak zorunda kalacak. Çünkü eğer onların seviyesi buysa, o zaman ortalama oyunculardır ve bu ne sahipler ne de hayranlar için kabul edilemez. Chelsea kupalar kazanmaya alışık bir takım."



