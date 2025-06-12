Göztepeli Nielsen, Vejle Boldklup'a transfer oldu

Süper Lig ekibi Göztepe'de forması giyen Lasse Nielsen, Danimarka temsilcisi Vejle Boldklup'a transfer oldu.

calendar 12 Haziran 2025 16:00
Haber: DHA, Fotoğraf: Goztepe.org.tr
Göztepeli Nielsen, Vejle Boldklup'a transfer oldu
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Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'yle sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lasse Nielsen, ülkesi Danimarka'nın Vejle Boldklup takımına transfer oldu.

Nielsen yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Danimarka kulübü, Nielsen'in imzasını resmi olarak duyurdu.

Göztepe'de iki sezon forma giyen Nielsen, sarı-kırmızılılarla 2024 yılında 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Tecrübeli oyuncu geçen sezon Süper Lig'de 28, Türkiye Kupası'nda da 6 maçta forma giyerek 1 gol attı.

 


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