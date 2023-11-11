Göztepe, yeni seri için Erzurum deplasmanında

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Göztepe, 12 Kasım Pazar günü Erzurumspor FK'ye konuk olacak.



Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Erzurumspor FK-Göztepe maçında hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.



Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi geçen haftaki Kocaelispor müsabakasıyla sona eren Göztepe, şimdiye kadar mağlup olmadığı 5 dış saha mücadelesinde 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. İzmir temsilcisi, 5 gol attığı deplasman maçlarında kalesinde hiç gol görmedi.



Sarı-kırmızılı ekipte Romal Palmer ve David Tijanic'in sakatlıkları bulunuyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU