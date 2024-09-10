Göztepe'ye yeni forvet!

Trendyol Süper Lig'de son bir transfer hamlesi yaparak takviyeyi sonlandıracak Göztepe'de yeni bir iddia var.



Sarı-kırmızılı ekip, şu an Athletico Paranaense forması giyen 23 yaşındaki Brezilyalı golcü Julimar Junior'a kanca attı. Geçen sezon Brezilya ekibi ile 46 maça çıkan ve attığı 6 gol, 1 asist ile dikkatleri üzerine çeken Julimar'ı takıma kazandırmak için harekete geçildi.



BU HAFTA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR



Sözleşmesi Haziran 2026 yılına kadar süren oyuncu ile masaya oturmaya hazırlanan yönetim, oyuncuyu transfer ederek rotasyonlu bir ön bölge yaratmak istiyor. Göztepe'nin hisselerinin büyük kısmının sahibi Sport Republic'in oyuncuyu Southampton'a transfer edip ardından Göztepe'ye kiralamak istediği ifade edilirken, bu hafta içi transfer işleminin tamamlanmasını hedefliyor.



Teknik direktör Stanimir Stoilov'un hücumda ilk 11 oyuncusu olarak Romulo ile Juan'ı düşündüğü öğrenilirken, Julimar ile Kubilay Kanatsızkuş'u rotasyon oyuncusu olarak değerlendireceği kaydedildi. Stoilov, daha önce yaptığı açıklamada bir forvet daha istediğini söylemişti. Transfer sezonunu bitmesine 3 gün kala Julimar ile imzalayarak bu yaz transfer döneminin son hamlesini yapacak Göztepe, lige odaklanacak. [Yeni Asır]





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU