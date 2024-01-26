Göztepe ve Karşıyaka filede zorlu sınavlarda

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen hafta Aras Kargo'ya 3-2 mağlup olan Göztepe cumartesi günü evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaşacak.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. İlk yarıda rakibini deplasmanda 3-0 mağlup eden 6'ncı sıradaki Göztepe taraftarı önünde de bir basamak üstünde yer alan rakibini yenerek ilk 4 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Grupta Göztepe'nin 7, Bodrum ekibinin 8 galibiyeti bulunuyor.
KARŞIYAKA'NIN RAKİBİ BAHÇELİEVLER BELEDİYESPOR
Hafta içindeki erteleme maçında deplasmanda 3'üncü sıradaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 yenilen 4'üncü basamaktaki Karşıyaka Medical Point ise lider Bahçelievler Belediyespor'un konuğu olacak. Hasan Doğan Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 18.00'de başlayacak. İlk yarıda İzmir'de rakibini 3-1 mağlup eden yeşil-kırmızılı takım İstanbul'dan da zaferle dönüp ilk 4'teki yerini korumak istiyor. Lider Bahçelievler 14 maçta 13 galibiyet alırken sadece Karşıyaka'ya yenildi.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. İlk yarıda rakibini deplasmanda 3-0 mağlup eden 6'ncı sıradaki Göztepe taraftarı önünde de bir basamak üstünde yer alan rakibini yenerek ilk 4 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Grupta Göztepe'nin 7, Bodrum ekibinin 8 galibiyeti bulunuyor.
KARŞIYAKA'NIN RAKİBİ BAHÇELİEVLER BELEDİYESPOR
Hafta içindeki erteleme maçında deplasmanda 3'üncü sıradaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 yenilen 4'üncü basamaktaki Karşıyaka Medical Point ise lider Bahçelievler Belediyespor'un konuğu olacak. Hasan Doğan Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 18.00'de başlayacak. İlk yarıda İzmir'de rakibini 3-1 mağlup eden yeşil-kırmızılı takım İstanbul'dan da zaferle dönüp ilk 4'teki yerini korumak istiyor. Lider Bahçelievler 14 maçta 13 galibiyet alırken sadece Karşıyaka'ya yenildi.