Göztepe, Stoilov ile fark yarattı

1'inci Lig'de evinde Altay'ı 4-0 yenerek hem derbi zaferi yaşayan hem de Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov şu ana kadar çok başarılı istatistiklere imza attı. Bulgar çalıştırıcı, Göztepe'nin başında çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde edip 22 puan topladı. Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılılar maç başına 2.44 puan ortalamasına ulaşarak zirve yarışına ortak oldu. Göz-Göz, Stanimir Stoilov'un göreve gelmesiyle adeta gol şov yaptı. Oynadığı 9 karşılaşmada 24 kez fileleri sarsan sarı-kırmızılılar maç başına 2.6 gol artalaması yakaladı.Sadece deplasmanda 3-0 kaybedilen Bodrum FK müsabakasında gol sevinci yaşayamayan Göztepe, diğer tüm karşılaşmalarda ağları havalandırdı. Göztepe, bu süreçte, Tuzlaspor'u 2-0, Giresunspor ve Gençlerbirliği'ni 3-0, Eyüpspor'u 5-1, Sakaryaspor'u 2-1, Ümraniyespor'u 4-1 ve Altay'ı 4-0 yendi, Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı. Sıralamada 42 puan ve averajla Süper Lig potası olan 2'nci basamakta yer alan Göz-Göz, kalesinde ise 7 gol gördü. İzmir ekibi ligin 22'nci haftasında pazar günü Bandırmaspor'la deplasmanda karşılaşacak.Süper Lig yolunda kadrosunu golcü bir futbolcuyla güçlendirmeyi hedefleyen 1'inci Lig ekibi Göztepe, rotasını Brezilya'ya çevirdi. Ara transfer döneminde İsveçli orta saha Lundqvist, Brezilyalı stoper Heliton ve gurbetçi oyuncu Turgay'ı kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılıların Paranaense forması giyen 21 yaşındaki genç Brezilyalı forvet Ramulo Jose Cardoso ile ilgilendiği iddia edildi. Cardoso'nun Göztepe'nin resmi sosyal medya hesabını takibe aldığı görüldü. Cardoso 2023 yılında Atletico Paranaense takımında 28 maçta 1 gol attı.