Göztepe savunmasından gollere büyük katkı

Spor Toto 1'inci Lig'de geçtiğimiz salı günü evinde Çaykur Rizespor'la 3-3 berabere kalıp Play-Off oynamayı garantileyen Göztepe'de savunma oyuncuları hücuma çok önemli katkı sağladı.

Sarı-kırmızılıların defans oyuncuları atılan 44 golün 21'ine direkt etki etti. Sol bekte görev yapan kaptan İsmail Köybaşı toplamda 5 kez fileleri sarsarken, 4 defa da asist yaptı. Savunmanın göbeğinde forma giyen stoper Atınç Nukan özellikle son maçlarda hücuma büyük destek verdi. Atınç 2 kez ağları sarsarken, 2 de gol pası verdi. Takımın diğer stoperleri Emir Ortakaya, Dino Arslanagic ve Marko Mihojevic de 1'er gol attı. Sol bek Yunus Emre Gedik 4, sağ bek Tarık Çamdal ise 1 asist yaparak Göztepe'nin gollerinde pay sahibi oldu.

Ligde pazar günü deplasmanda Bodrumspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, kazanıp sıralama avantajını elde etmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, Bodrumspor'u yenerse 62 puana yükselecek ve rakiplerinin alacağı sonuca göre normal sezonu 4'üncü ya da 5'inci sırada bitirip Play-Off çeyrek finali için ev sahibi avantajını alacak.