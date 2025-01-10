Göztepe kupada tam yol ileri

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna kayıpsız devam etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe kupada tam yol ileri
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10 Ocak 2025 14:52
Süper Lig'de 18'inci haftayı 28 puanla 5'inci sırada tamamlayan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna kayıpsız devam etti.

Bu sezon hedefi Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen sarı-kırmızılılar B Grubu ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda 1'inci Lig ekibi Erzurumspor FK'yı tek golle geçip 3 puanı hanesine yazdırdı. Karlı ve soğuk hava koşullarının yoğun yaşandığı Erzurum'da sert bir zeminde sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı orta saha Victor Hugo'nun attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı. Kupaya galibiyetle başlayan Göztepe, ilk haftayı 3'üncü sırada tamamladı.

6 takımın yer aldığı grupta ilk 2 sıraya yerleşen ekibin çeyrek finale kalacağı turnuvada Gaziantep FK ve Kasımpaşa ile oynayacak Göz-Göz, pazartesi günü ise Süper Lig mücadelesinde Gürsel Aksel Stadı'nda Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Erzurum'da oynanan maçın 66'ncı dakikasında sakatlanan Japon orta saha oyuncusu Kuyru Matsuki'nin durumu ise hafta sonu netleşecek. Teknik direktör Stanimir Stoilov soğuk havada oynanan maçı kazanmanın önemli olduğunu vurguladı. Artık Kasımpaşa maçına odaklanacaklarını belirten Bulgar çalıştırıcı, "Her iki kulvar bizim açımızdan çok önemli. Adım adım ilerleyeceğiz" dedi.

STOILOV'A FAIR PLAY ÖDÜLÜ

Göztepe'nin Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Fair Play ödülüne layık görüldü. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Galatasaray ile oynadığımız Süper Lig 18'inci hafta mücadelesinin ardından, Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov'un centilmence açıklamaları, Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görüldü. Hocamızın bu değerli ödülü almasını sağlayan duruşuyla gurur duyuyor, Fair Play ruhunun yaygınlaşmasına katkı sağladığı için teşekkür ediyoruz" denildi.

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