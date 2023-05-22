Göztepe iyi formunun ödülünü aldı

Spor Toto 1'inci Lig'de normal sezonun son maçında deplasmanda Bodrumspor'la 1-1 berabere kalıp ligi 60 puanla 7'nci sırada tamamlayan Göztepe adını Play-Off'a yazdırırken, bu süreçte çok başarılı bir seri yakaladı. Sarı-kırmızılılar dünkü maçın ardından yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı. Son olarak 5 Şubat tarihinde Ankara'da Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Göztepe, ardından oynadığı 14 müsabakada 2'si hükmen olmak üzere 8 galibiyet elde etti. Rakipleriyle 6 defa da berabere kalan Göztepe, 30 puan toplayıp adını 7'nci sıraya yazdırdı.



AVANTAJI KAÇIRDI



Süper Lig'e tek sezonluk aradan sonra dönüş yolunda Play-Off çeyrek finalinde Bodrumspor'un rakibi olan sarı-kırmızılılar rakibini son maçta yenemeyince ev sahibi avantajını ise kaçırdı. Ligi 62 puanla 4'üncü bitiren Bodrumspor'la berabere kalan Göztepe, cuma günü Play-Off maçında bir kez daha yeşil-beyazlılara konuk olacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda kazanan taraf yarı finalde Sakaryaspor-Eyüpspor karşılaşmasının galibiyle iç ve deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligi 3'üncü sırada tamamlayan Pendikspor ise statü gereği direkt olarak finale yükseldi. Finale çıkan taraf Süper Lig için Pendik'le tarafsız sahada rakip olacak.



ARDA'YA MORAL VERDİLER



Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, takımının Play-Off oynamayı sonuna kadar hak ettiğini belirtti. Özkayımoğlu, "Muhteşem bir çıkış gösterip buralara geldik. Ev sahibi avantajını alamasak da gerekeni yapacağız. Ben oyuncularıma yürekten inanıyorum" dedi.



Öte yandan takımlarını Bodrum'da yalnız bırakmayan Göztepe taraftarı da maç sonu özellikle kaleci Arda'ya sevgi gösterilerinde bulundu. Maçın 74'üncü dakikasında hatalı bir gol yiyen genç eldiveni maç bitiminde tribünler bağrına bastı. Arda'ya moral veren taraftarlar diğer oyuncularla da tezahürat yaparak Play-Off öncesi takımı ateşledi.



