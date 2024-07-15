Göztepe golcüsünü Danimarka'da buldu

Göztepe'nin listesinde yer alan ve daha önce temasa geçtiği Stephen Odey transferi için ısrarı sürüyor.



Yönetimin, Randers'in 26 yaşındaki Nijeryalı forveti için temaslarını sıklaştırdığı kaydedildi. Üçüncü bölgede de alternatifli bir kadroyla yola çıkmak isteyen Göz- Göz'ün Odey transferini kısa sürede bitirmesi bekleniyor.



Asıl mevkisi olan santrafor dışında kanatlarda da görev yapabilen deneyimli futbolcu geçen sezon 34 karşılaşmada 4 gol atarken, 3 de asist yaptı.



Son 3 sezonu Randers'ta geçiren Nijeryalı bu süreçte 97 karşılaşmada 23 kez ağları sarstı, 6 golün de pasını verdi.



YENİ GÖZDE YUNUS MALLI



Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe dış transferde rotasını orta saha pozisyonuna çevirdi. Sarı-kırmızlıların Konyaspor ile sözleşmesi sona eren on numara pozisyonunda görev yapan gurbetçi futbolcu Yunus Mallı ile temasa geçtiği iddia edildi. Geride kalan süreçte orta alana sadece Isaac Solet hamlesi yapan İzmir temsilcisinin, Süper Lig tecrübesi olan 32 yaşındaki futbolcu ile orta sahayı daha fazla güçlendirmesinin hedeflendiği belirtildi. Şu an kulüpsüz statüde yer alan deneyimli futbolcu kariyerine Almanya ekibi VfL Kassel'de başlarken, Borussia Monchengladbach, Mainz, Wolfsburg, Union Berlin'e ek olarak Süper Lig'de Trabzonspor, Kasımpaşa ve Konyaspor formalarını terletti.



MİLLİ TAKIMDA DA OYNADI



Alt yaş gruplarında Almanya Milli Takımı'nda görev yapan Yunus Mallı, ilerleyen süreçte gösterdiği başarılı performansla Türkiye A Milli Takımı'na kadar yükselme başarısını da gösterirken, ay-yıldızlı formayla 25 karşılaşmada görev yaptı.





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