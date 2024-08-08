Göztepe golcü ve kaleci bekliyor

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı saatler kala Göztepe taraftarının kaleci ve golcü transferi beklentisi halen gerçekleşmedi.



Geçen sezon müthiş bir çıkışla 2 yıl sonra Süper Lig'e dönerken tıklım tıklım dolu tribünlerle Türkiye'nin hayranlıkla seyrettiği bir uyum yakalayan Göz-Göz'de büyük beklentiyle başlanan yeni sezon öncesi taraftarın endişe ve eleştirileri arttı. Şimdiye kadar 7 takviye yaparak eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan, sol bek Djalma Silva, sağ bek Nazım Sangare, stoper Koray Günter, sol bek ve stoper Novatus Miroshi, ön libero Isaac Solet ile merkez orta saha Kuryu Matsuki'yi alan sarı-kırmızılılarda kaleye ve forvete beklenen imzalar bir türlü gelmedi.



Ligin ilk maçında cumartesi günü Antalyaspor deplasmanına çıkıp, ardından iç sahadaki ilk sınavda 17 Ağustos'ta güçlü rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak Göztepe, bu karşılaşmalara beklediği transferleri yapamadan çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İzmir temsilcisinde alınması beklenen nokta transferler takımla tüm kamp dönemini de kaçırdı. Göz-Göz kaleci transferi için Sport Republic'in yönettiği diğer kulüp olan İngiltere Premier Ligi temsilcisi Southampton'dan geçen sezon da kadrosunda yer alan Mateusz Lis'i beklerken, golcü transferi ise belirsiz. Göztepe'nin kadrosunda golcü olarak ligin ilk haftaları arifesinde geçen sezon devre arasında kiralanıp ardından bonservisi alınan Brezilyalı Romulo ve Kubilay Kanatsızkuş bulunuyor. Romulo geçen yıl 13 maçta 5 gol atarken, Kubilay ise 30 maçta 3 gol kaydetti. Sportif direktör Ivan Mance, geçen hafta 3-4 futbolcu alacaklarını, 2 isimle imza aşamasında olduklarını açıklamıştı.





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