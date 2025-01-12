Göztepe evinde Kasımpaşa ile oynayacak

Göztepe, pazartesi günü 19'uncu hafta maçında evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe evinde Kasımpaşa ile oynayacak
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12 Ocak 2025 13:15
Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilip Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe, pazartesi günü 19'uncu hafta maçında evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Göztepe'de sakatlıkları devam eden golcüler Datro Fofana ve Kubilay Kanatsızkuş ile orta saha Isaac Solet maçta forma giyemeyecek. Erzurumspor deplasmanında sakatlanan Japon orta saha oyuncusu Kuyru Matsuki'nin durumu ise müsabaka saatinde netlik kazanacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 2 bin 500, 2'nci kategori 2 bin, 3'üncü kategori bin, 4'üncü kategori 700, 5'inci ve 6'nci kategori 350 TL olarak belirlendi.

Göztepe bu sezon evinde oynadığı 8 maçın 7'sini kazanıp sadece 1'inde berabere kaldı. Kasımpaşa ise deplasmanda hiç yenilgi yüzü görmedi. Bu sezon dış sahada 8 maça çıkan Kasımpaşa 3 galibiyet ve 5 beraberlik alarak evinde rakiplerine sevinç yaşatmadı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov, Kasımpaşa'nın güçlü bir rakip olduğunu belirterek, "Taraftarımızın desteği ile sahamızda bir galibiyete daha imza atmak istiyoruz" dedi.

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