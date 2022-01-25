Spor Toto Süper Lig'de 4'te 4 yaparak kümede kalma yolunda büyük bir avantaj elde eden Göztepe, transferde durmuyor. Uzun lig maratonunda kadroda alternatif yaratmak isteyen Göz-Göz, orta sahaya takviye için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. İzmir ekibi, siyahbeyazlı ekibin yıldız ismi Oğuzhan Özyakup'a kancayı taktı. Kara Kartal'da bu sezon beklenen performansın uzağında kalan ve gönderilmesi gündeme gelen 29 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kurmaylar harekete geçti.



SONER'E ALTERNATİF OLACAK



Teknik direktör Nestor El Maestro'nun mevcut kadroda Soner Aydoğdu'nun alternatifinin olmaması nedeniyle Oğuzhan'ın transferine büyük önem verdiği öğrenildi. Oğuzhan ile menajeri kanalıyla bağlantıya geçen yönetim, futbolcunun nabzını yokladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldızın, yeniden çıkış yakalamak için Göztepe'nin teklifine olumlu bakabileceği belirtildi. Beşiktaş'ın da Göztepe'nin teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenilirken sarı-kırmızılı kurmaylar maddi şartları görüşmek için Oğuzhan'ın menajeri ile masaya oturmayı planlıyor.



4 KUPA KALDIRDI



Kariyerinde Arsenal ve Feyenoord formalarını da terleten Oğuzhan, 10 sezon forma giydiği Beşiktaş'ta 4 şampiyonluk yaşadı. Oğuzhan, siyah-beyazlı ekipte 2015-16, 2016-17 ve geçen sezon Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı. Oğuzhan ayrıca takımıyla geçen sezon Türkiye Kupası ve bu sezon da Süper Kupa'yı kaldırdı. Kariyerinde 315 maça çıkıp 37 gol kaydeden futbolcu, Türkiye A Milli Takımı ile de 43 maça çıkıp bir gol attı.







