Göztepe'den çifte transfer hamlesi!

Transferde Adana Demirspor'dan sağ bek, Brezilya'dan stoperile golcüve Ürdün'den forvetile sözleşme imzalayan Süper Lig ekibi Göztepe iki oyuncuyu listesine aldı.Yine Brezilya'dan Atletico Goianiense'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu'le prensipte anlaşan Göz-Göz, Fenerbahçe'nin sol bekive Başakşehir'le yollarını ayıran Senegalli golcüiçin harekete geçti. Başakşehir Keny ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Göztepe'nin geçen sezon da listesine aldığı 26 yaşındaki golcü ile temasa geçtiği bildirildi.Sol kanatada takviye yapacak sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Levent için de masaya oturacak. Futbol kariyerine Almanya'da Recklinghausen altyapısında başlayan Levent, daha sonra VfB Hüls, Bochum, RW Essen, Schalke 04 U17 ve U19 takımlarında forma giydi. Schalke'nin A takımına kadar yükselen genç futbolcu, Türkiye macerasına Karagümrük'te başladı. Fenerbahçe'de geçen sezon 13 maçta görev alan Levent Mercan, bunların 6'sında ilk 11'de sahaya çıktı. Keny ise Başakşehir'de Avrupa dahil 37 resmi maça çıkıp 5 gol attı, 3 de asist yaptı.