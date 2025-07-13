Göztepe'de Taha Altıkardeş'e yeni sözleşme

Göztepe, savunma oyuncusu Taha Altıkardeş ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
İzmir ekibinin açıklaması şu şekilde:
"Genç oyuncumuz Taha Altıkardeş, Slovenya kampında kendisini 3+1 yıllığına sarı-kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı.
Taha Altıkardeş'e şanlı formamızla yeni sezonda başarılar diliyoruz."
İzmir ekibinin açıklaması şu şekilde:
"Genç oyuncumuz Taha Altıkardeş, Slovenya kampında kendisini 3+1 yıllığına sarı-kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı.
Taha Altıkardeş'e şanlı formamızla yeni sezonda başarılar diliyoruz."