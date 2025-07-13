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Göztepe'de Taha Altıkardeş'e yeni sözleşme

Göztepe, Taha Altıkardeş ile yeni sözleşme imzaladı.

calendar 13 Temmuz 2025 12:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Goztepe.org.tr
Göztepe'de Taha Altıkardeş'e yeni sözleşme
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Göztepe, savunma oyuncusu Taha Altıkardeş ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

İzmir ekibinin açıklaması şu şekilde:

"Genç oyuncumuz Taha Altıkardeş, Slovenya kampında kendisini 3+1 yıllığına sarı-kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı.

Taha Altıkardeş'e şanlı formamızla yeni sezonda başarılar diliyoruz."

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