22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Göztepe'de sakatlık kabusu başladı

Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Göztepe'de sakatlık kabusu yine yaşanmaya başladı.

calendar 22 Ekim 2025 16:20
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'de milli aranın ardından Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini alan Göztepe'de sakatlık kabusu yine yaşanmaya başladı.

Geçen sezon birçok oyuncusundan faydalanamayan sarı-kırmızılılarda Brezilyalı stoper Allan Godoi'nin en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyen tecrübeli oyuncunun yanı sıra bu sezon sağ bek Ogün Bayrak, orta saha Junior Olaitan ve forvet İbrahim Sabra ciddi sakatlıklar yaşadı.

Göztepe'nin Slovenya'da yaptığı yaz kampında omzundan sakatlanan Ogün, ameliyat oldu. Yaklaşık 4 buçuk aydır sahalardan uzak kalan Ogün'ün 1 ay daha forma giyemeyeceği ifade edildi. Göztepe'nin Beninli 10 numarası Olaitan'da sakatlar kervanına katıldı. 6'ncı haftada Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Beşiktaş karşılaşmasından sonra sakatlık geçiren 23 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor (D) ve Başakşehir maçlarını kaçırdı.

SABRA'NIN YETİŞMESİ ZOR

Milli arada Benin A Milli Takımı'na davet edilen oyuncunun sakat olmasına rağmen ülkesine gittiği iddia edildi. Son Alanyaspor maçında kadroda olan Olaitan 76'ncı dakikada oyuna girdi. Ürdünlü forvet İbrahim Sabra da ülkesinin milli takımında sakatlık geçirdi. Ürdün'ün İstanbul'da Bolivya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan 19 yaşındaki forvet Alanyaspor maçında forma giyemedi. Sabra'nın pazar günü deplasmanda lider Galatasaray'la oynanacak karşılaşmada da süre almasının zor olduğu öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
