Göztepe'de Ogün Bayrak'ın forma hasreti

Göztepe'de sakatlığını atlatan Ogün Bayrak'ın 23 Eylül Pazartesi günü oynanacak Kayserispor müsabakasına kadar hazır olacağı kaydedildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Göztepe'de Ogün Bayrak'ın forma hasreti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Eylül 2024 12:36
Son güncelleme 07 Eylül 2024 15:23
Süper Lig'in ilk 4 haftasında 6 puan toplayıp milli araya namağlup 6'ncı sırada giren Göztepe'nin sağ beki Ogün Bayrak bu sezon formaya hasret kaldı.

Geçen sezon 1'inci Lig'de 31 maçta forma giyip takımının Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan 25 yaşındaki futbolcu, bu sene ise yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 1 dakika bile süre alamadı. Sezon başı kampında sakatlık geçiren oyuncu, 4 maçı da kaçırdı.
Milli maç arasında tedavisi tamamlanacak olan Ogün'ün 23 Eylül Pazartesi günü oynanacak Kayserispor müsabakasına kadar hazır olacağı kaydedildi. Sezon başında defansın sağına Nazım Sangare transferi yapan Göztepe'de milli oyuncu da sakatlık geçirdi.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov iki bek oyuncusunun yokluğunda asıl bölgesi stoper olan Danimarkalı Lasse Nielsen'e 2'nci ve 3'üncü haftalarda sağ bekte şans verdi. İyileşen Nazım, son Bodrum FK müsabakasında ise ilk 11'de yer aldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery