Göztepe'de Noah iddiası!

Süper Lig'de yeni sezonda rotasını Avrupa kupalarına çeviren Göztepe, savunma hattına takviye için çalışmalara hız verdi.
Sarı-kırmızılıların gündemine, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg girdi.
29 yaşındaki deneyimli savunmacı, sezonu kiralık olarak geçirdiği Sivasspor'da 26 maça çıkarken 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.
Hem fiziki yapısıyla hem de tecrübesiyle dikkat çeken Sonko Sundberg'in bonservisi, Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad'da bulunuyor. Oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların gündemine, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg girdi.
29 yaşındaki deneyimli savunmacı, sezonu kiralık olarak geçirdiği Sivasspor'da 26 maça çıkarken 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.
Hem fiziki yapısıyla hem de tecrübesiyle dikkat çeken Sonko Sundberg'in bonservisi, Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad'da bulunuyor. Oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...