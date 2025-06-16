Göztepe'de Noah iddiası!

Süper Lig'de yeni sezonda rotasını Avrupa kupalarına çeviren Göztepe, savunma hattına takviye için çalışmalara hız verdi.Sarı-kırmızılıların gündemine, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg girdi.29 yaşındaki deneyimli savunmacı, sezonu kiralık olarak geçirdiği Sivasspor'da 26 maça çıkarken 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.Hem fiziki yapısıyla hem de tecrübesiyle dikkat çeken Sonko Sundberg'in bonservisi, Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad'da bulunuyor. Oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.