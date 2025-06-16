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Göztepe'de Noah iddiası!

Göztepe transferde rotasını Sivasspor'a çevirdi. Sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg'i yakın takibe aldığı ileri sürüldü.

calendar 16 Haziran 2025 12:58
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: Instagram
Göztepe'de Noah iddiası!
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Süper Lig'de yeni sezonda rotasını Avrupa kupalarına çeviren Göztepe, savunma hattına takviye için çalışmalara hız verdi.

Sarı-kırmızılıların gündemine, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg girdi.

29 yaşındaki deneyimli savunmacı, sezonu kiralık olarak geçirdiği Sivasspor'da 26 maça çıkarken 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.

Hem fiziki yapısıyla hem de tecrübesiyle dikkat çeken Sonko Sundberg'in bonservisi, Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad'da bulunuyor. Oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 

 

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