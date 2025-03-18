Göztepe'de kupa müzede sergilenecek

Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Papara Göztepe'nin kupası, düzenlenen törenin ardından sergilenmek üzere müzeye konuldu.



Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen programda konuşan Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, kulübün 100. kuruluş yıl dönümünde bu hayali gerçekleştirmenin çok önemli olduğunu söyledi.



Kadın voleybolun futboldan sonra ülkede en çok takip edilen spor dalı olduğunu belirten Sepil, Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olmalarının tarihi bir başarı olduğunu kaydetti.



Papara Göztepe Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil de çok iyi bir sezon geçirdiklerini, zaman zaman kırılma anları yaşadıklarını ve hak ettikleri yeni bir ligde mücadele edeceklerini ifade etti.



Takımın kaptanı Ceren Kestirengöz Kapucu ise Göztepe'nin rakip takımlar için zor bir deplasman olacağını ve adım adım başarılı olmak için çalışacaklarını kaydetti.



Törenin ardından kupa, sergilenmek üzere müzeye konuldu.



Programa, Papara Göztepe Asbaşkanı Sinem Güntekin ile Voleybol Şube Başkanı Hande Çilingir de katıldı.



