Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarına devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları
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03 Mart 2022 14:39
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra orta ve şut çalıştı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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