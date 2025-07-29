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Göztepe'de kaptan Gökhan yuvaya döndü

Hentbolda yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen Göztepe Erkek Takımı, eski kaptanı Gökhan Örnek'i yuvaya döndürdü.

calendar 29 Temmuz 2025 15:12
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de kaptan Gökhan yuvaya döndü
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Hentbolda yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen Göztepe Erkek Takımı, eski kaptanı Gökhan Örnek'i yuvaya döndürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepemize yeniden hoş geldin Gökhan Örnek. Süper Lig dönemimizde 4 sene takım kaptanlığımızı yapan tecrübeli sağ oyun kurucu Gökhan Örnek ile 1 sezonluk anlaşmaya vardık. Şanlı formamızla yeni sezonda da başarılar Gökhan" ifadeleri kullanıldı.

 
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