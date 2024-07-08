Göztepe'de kaleci adayları: Ertaç ve Erce

Kalecisi Lis'in Southampton'a geri dönmesinin ardından Göztepe, yeni kaleci arayışlarına başladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de kaleci adayları: Ertaç ve Erce
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08 Temmuz 2024 16:21
Süper Lig takımlarından Göztepe, kaleci arayışlarını hızlandırdı. Polonyalı eldiven Mateusz Lis'in kulübü Southampton'a dönmesinin ardından alternatif isimlere yönelen sarı-kırmızılıların Ertaç Özbir'in ardından Hatayspor'un file bekçisi Erce Kardeşler'i de listeye ekledi.

Geçen sezon Hatayspor'da 35 maça çıkan ve takımının Süper Lig'de tutunmasında büyük rol oynayan Erce'nin Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi. Bursaspor altyapısında kaleciliğe başlayan 30 yaşındaki Erce, Oyak Renaultspor, Altınordu, Trabzonspor ve Hatayspor kalelerini korudu.

Göztepe'nin yerli isimlerin yanı sıra yabancı kalecilerle de temasta olduğu öğrenildi.

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