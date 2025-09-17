17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Göztepe'de hedef iç saha galibiyeti!

Süper Lig'de son 10 iç saha maçında yalnıza 1 galibiyet alabilen Göztepe, Lig'in 6. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

calendar 17 Eylül 2025 16:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de hedef iç saha galibiyeti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de cuma günü 6'ncı haftanın açılış maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe müsabakaya galibiyet parolasıyla hazırlanırken, sarı-kırmızılılar son zamanlarda Gürsel Aksel Stadı'nda istediği sonuçları alamadı.

Göztepe, geçen sezondan bu yana evinde oynadığı 10 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. Son 10 karşılaşmanın 7'sinde sahadan beraberlikle ayrılan Göz-Göz, 2 kez de evini puan alamadan terk etti.

Göztepe bu serinin başlangıcını 2024-25 sezonunda Alanyaspor'a 1-0 kaybederek başlattı. Aynı sezon Göztepe, Samsunspor'la 2-2, Eyüpspor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Hatayspor'la 1-1 berabere kalıp, Galatasaray'a 2-0 yenildi. Göztepe bu periyotta sadece Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Bu sezon ise Gürsel Aksel Stadı'nda 2 müsabakaya çıkan İzmir temsilcisi, Fenerbahçe ve Konyaspor'la yenişemedi. Fenerbahçe maçı golsüz sona ererken, Konyaspor maçı ise karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.