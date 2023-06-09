Göztepe'de Arslanagic'e talip çok

Spor Toto 1'inci Lig'de gelecek sezon için iddialı kadro kurmaya hazırlanan Göztepe'nin deneyimli stoperi Dino Arslanagic'e ülkesi Belçika'dan 3 takım talip oldu.



Göztepe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı savunmacıyı Sporting Charleroi, Sint-Truiden ve Cercle Brugge takımlarının istediği ifade edildi. Son 2 seneyi Göztepe'de geçiren 30 yaşındaki Arslanagic'in yeni sezonda ülkesine dönmeye sıcak baktığı ve veda turlarına hazırlandığı kaydedildi. Göztepe yönetiminin ise Arslanagic'le son kez masaya oturacağı, oyuncunun takımda kalması için şartları zorlayacağı kaydedildi.

Göztepe kaptanı İsmail Köybaşı'nın kayınpederi Dr. Fethi Erol Gürbüz hayatını kaybetti. Kulüp resmi sitesinde tecrübeli futbolcuya başsağlığı diledi. Yapılan açıklamada, "Futbol A takım kaptanlarımızdan İsmail Köybaşı'nın kayınpederi Dr. Fethi Erol Gürbüz'ün vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.