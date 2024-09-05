Göztepe'de 3 oyuncu formayı çıkarmadı

Göztepe'de 3 futbolcu bu sezonki maçların hepsinde 90'ar dakika süre almayı başardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Göztepe'de 3 oyuncu formayı çıkarmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Eylül 2024 14:34
Süper Lig'in ilk 4 haftasında Antalyaspor (D), Fenerbahçe ve Alanyaspor'la (D) berabere kalıp evinde Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-0 yenen Göztepe'de 3 futbolcu tüm maçların hepsinde 90'ar dakika süre almayı başardı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov; Brezilyalı stoper Heliton ve golcü Romulo ile Nijeryalı orta saha Anthony Dennis'i hiçbir karşılaşmada oyundan çıkarmadı. Üç futbolcu da 360'ar dakika süre alarak Bulgar teknik adamın vazgeçilmezleri oldu.

Göztepe'de Heliton, Romulo ve Dennis'ten sonra en fazla süreyi sol bek Djalma Siva aldı. Brezilyalı oyuncu, 4 müsabakada 318 dakika sahada kaldı. Djalma Silva; Antalyaspor maçında 82, Fenerbahçe karşılaşmasında 56 dakika oynadı. Silva, son iki maçta ise 90'ar dakika sahada kaldı. Bu maçlarda Romulo, 2 gol atarken, Djalma Silva ise 1 kez ağları sarsıp, 1 de asist yaptı. Sarı-kırmızılılarda Solet 283, Dismas Mirohshi 239, Koray 238, Kubilay ise 224 dakika süre alan oyuncular oldu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery