Göztepe, Chelsea'den alıyor: Fofana

Göztepe, AEK'ye transferinin iptal olması sonrası Chelsea ile David Datro Fofana'yı kiralamak için anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Göztepe, Chelsea'den alıyor: Fofana
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12 Eylül 2024 19:36
Transfer döneminin son saatlerine girilirken Süper Lig ekiplerinden Göztepe'den flaş bir hamle geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Göztepe, AEK'ye transferinin iptal olması sonrası Chelsea ile David Datro Fofana'yı kiralamak için anlaşma sağladı.

Haberde satın alma opsiyonunun 23.5 milyon euro olacağı ifade edilirken, Chelsea'nin 1 Ocak itibarıyla Fofana'yı takıma geri çağırabileceği belirtildi.

12 milyon euro piyasa değeri bulunan 21 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Burnley'de çıktığı 15 maçta 4 gol 1 asist yapmıştı.



 
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