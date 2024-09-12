Göztepe, Chelsea'den alıyor: Fofana

Transfer döneminin son saatlerine girilirken Süper Lig ekiplerindenflaş bir hamle geldi.Fabrizio Romano'nun haberine göre; Göztepe, AEK'ye transferinin iptal olması sonrasıilekiralamak için anlaşma sağladı.Haberde satın alma opsiyonununolacağı ifade edilirken, Chelsea'nin 1 Ocak itibarıyla Fofana'yı takıma geri çağırabileceği belirtildi.12 milyon euro piyasa değeri bulunan 21 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Burnley'de çıktığı 15 maçta 4 gol 1 asist yapmıştı.