Göztepe, Brezilyalı yıldızla sözleşme imzalıyor!

Transferde atağa kalkan Göztepe, Portekiz Ligi ekibi Gil Vicente'nin 25 yaşındaki sol açığıyla prensipte anlaştı. 3 yıllık imza kısa süre içinde atılacak.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Brezilyalı yıldızla sözleşme imzalıyor!
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26 Mayıs 2021 11:03
Gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye basan Göztepe, transferde girişimlerini sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekibin günedeminde bu kez kanat transferi bulunuyor. İzmir temsilcisi, uzun süredir görüşme halinde olduğu Lourency'de mutlu sona çok yaklaştı.

Sarı-kırmızılı kurmayların, Portekiz Ligi takımlarından Gil Vicente forması giyen Brezilyalı oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağladığı ve imzanın an meselesi olduğu öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Kariyerine ülkesinin Chapechoense takımında başlayan 25 yaşındaki sol açık, Villa Nova ve Brasil RS formalarını giydi. 2019 yılına kadar Brezilya'da top koşturan Lourency, daha sonra bedelsiz olarak Portekiz'in Gil Vicente kulubüne transfer oldu. Burada iki sezonda 75 karşılaşmaya çıkan başarılı oyuncu, rakip filelere 10 gol bırakırken; 5 de asist yaptı. Sözleşmesi sona eren Lourency, kanatların yanı sıra 10 numara pozisyonunda da görev yapıyor.

Halil ve İrfan'a markaj

Göztepe'nin başarılı isimleri kaptan Halil Akbunar ve kaleci İrfan Can Eğribayat'a yurt dışından birçok kulübün ilgi gösterdiği belirtildi.

Fransa ve Almanya'dan ciddi talipleri olan iki oyuncunun iyi bir gelir gelmesi halinde ayrılacağı ifade ediliyor. Berkan ve Atınç'la anlaşıp Alpaslan'la vedalaşan İzmir ekibinde Murat Paluli'yle de nikah tazelenmesi bekleniyor. 

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