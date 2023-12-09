Göztepe 3'te 3 için Ankara'da

1'inci Lig'de üst üste Tuzlaspor ve Giresunspor maçlarını kazanıp 3'üncü sıraya yerleşen, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1461 Trabzon'u eleyen Göztepe pazar günü 14'üncü hafta karşılaşmasında önemli rakiplerinden Gençlerbirliği ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.



Eryaman Stadı'nda Ali Yılmaz'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.



Konuk Göztepe'de tedavileri süren golcü Mame Diouf ile orta saha Romal Palmer, Ankara'da forma giyemeyecek. Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, tek hedeflerinin galibiyet olduğunu ve seriyi sürdüreceklerini söyledi. Bu maç öncesi Göztepe 26 puanla Süper Lig yarışında 3'üncü sırada bulunurken, Gençlerbirliği ise 24 puanla 6'ncı basamakta yer alıyor.





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