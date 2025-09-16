Google, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 'doodle' yaptı!

Google, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne özel logo hazırladı.Google ana sayfasında, 1955 yılından bu yana düzenlenen ve Avrupa'nın kulüpler bazında en prestijli futbol turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi için hazırlanan "doodle" yer alıyor.2025 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında, bugün 6 maç oynanacak.19.45 Athletic Bilbao-Arsenal19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise22.00 Juventus-Borussia Dortmund22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya22.00 Benfica-Karabağ22.00 Tottenham-VillarrealTurnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.