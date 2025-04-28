GM Jones, Suns için koç arayışını sürdürüyor

Phoenix Suns, The Stein Line'dan Jake Fischer'ın haberine göre Mike Budenholzer'ın görevden alınmasının ardından yeni başantrenör arayışını James Jones'un liderliğinde sürdürüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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GM Jones, Suns için koç arayışını sürdürüyor
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28 Nisan 2025 13:58
Phoenix Suns, The Stein Line'dan Jake Fischer'ın haberine göre Mike Budenholzer'ın görevden alınmasının ardından yeni başantrenör arayışını James Jones'un liderliğinde sürdürüyor.

Suns yönetimi, koç seçiminden önce genel menajerlik yapısında da bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. James Jones'un koç arayışındaki aktif rolü, kendisinin yeni oluşacak idari yapıda da kalabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Suns'ın, yeni başkanlık pozisyonu için eski Golden State Warriors yöneticisi Bob Myers ile de temas halinde olduğu belirtiliyor.

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